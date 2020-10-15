США депортируют основателя бренда «Довгань» в Эстонию

https://static.news.ru/photo/6a20a5d0-0e72-11eb-926a-fa163e074e61_660.jpg Герман Лиллевяли Фото: nefritovy/twitter.com

Герман Лиллевяли, основатель брендов «Довгань» и «Красная линия», задержанный в США за нарушение миграционного законодательства, будет депортирован в Эстонию. Он ожидает выдворения из страны в пенитенциарном учреждении.

Представитель Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе Алекс Понс сообщил, что 56-летний Герман Хайнманн, под этим именем Лиллевяли прибыл в США, находился в стране с 18 февраля и не покинул её пределы в нарушение норм законодательства, передаёт ТАСС.

Лиллевяли был арестован 18 августа и находится в пенитенциарном учреждении миграционной службы в городе Аделанто (штат Калифорния). Согласно американскому законодательству, он мог находиться в стране не более 90 дней в рамках безвизового въезда. Понс подчеркнул, что служба «учитывает множество факторов при аресте лиц, включая их уголовное прошлое и иммиграционное досье».

В суде Флориды летом 2020 года завершился процесс по иску группы инвесторов, одним из ответчиков в рамках которого являлся Лиллевяли. При этом в судебных документах отмечалось, что Лиллевяли въехал в США под именем Герман Хайнманн с эстонским паспортом, что было обнаружено благодаря официальному запросу в национальный реестр Эстонии. В связи с пандемией нового коронавируса срок безвизового пребывания предпринимателя продлили до 17 июня. Суд в июне встал на сторону инвесторов и обязал ответчиков выплатить им $32,2 млн.

Россия добивается выдачи бизнесмена, однако он въехал в США не как гражданин России (у него есть российский паспорт).К тому же между США и Россией нет соглашения об экстрадиции, писал NEWS.ru ранее.