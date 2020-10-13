Создатель бренда «Довгань» задержан в США за обман Михалкова и Гильерме

Власти США задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли. В числе тех, кого он обманул, были кинорежиссёр Никита Михалков, вратарь футбольного «Локомотива» Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов и топ-менеджеры «Русала».
Как
Лиллевяли фактически был задержан, когда и так находился в США в тюрьме, но для иммигрантов. Бизнесмен приехал в США ещё в начале 2020 года по эстонской визе, продав предварительно недвижимость и автомобиль в Эстонии. Визы у него не было, он имел право оставаться в США на срок до 90 дней, однако превысил его.
В суде во Флориде на тот момент уже шло разбирательство по иску инвесторов к Лиллевяли. Иск был удовлетворён, и бизнесмена обязали выплатить инвесторам более $32 млн. Затем он был задержан иммиграционными властями, которые узнали не только о недавнем суде с участием Лиллевяли, но и о его розыске по линии Интерпола по запросу России.
Отмечается, что Россия добивается выдачи бизнесмена, однако он въехал в США не как гражданин России (у него есть российский паспорт), а как гражданин Эстонии. К тому же между США и Россией нет соглашения об экстрадиции.
В разное время жертвами махинаций Лиллевяли стали кинорежиссёр Никита Михалков, политолог Дмитрий Орлов, вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме, а также топ-менеджеры алюминиевого гиганта «Русал».
Как сообщал NEWS.ru ранее, одним из наиболее крупных бизнесменов, покинувших Россию на фоне обвинений в мошенничестве, стал Борис Минц — бывший владелец O1 Group и НПФ «Открытие», через которые, как полагает следствие, он проворачивал незаконные схемы. Минц вместе с семьёй сбежал в Лондон, где даже успел разжиться недвижимостью — купил престижный отель. Несмотря на объявление Минца в розыск, власти Великобритании не спешат его задерживать.
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