Создатель бренда «Довгань» задержан в США за обман Михалкова и Гильерме

https://static.news.ru/photo/c296df88-0d0d-11eb-a6a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: German Lillevyali/twitter.com

Власти США задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли. В числе тех, кого он обманул, были кинорежиссёр Никита Михалков, вратарь футбольного «Локомотива» Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов и топ-менеджеры «Русала».

Как сообщает РБК со ссылкой на два близких к делу источника, Лиллевяли крал средства своих клиентов, будучи владельцем инвестиционного холдинга и оказывая им брокерские услуги. В частности, он предлагал клиентам вложиться в акции Apple и Nike, но на самом деле оставлял деньги себе. В России Лиллевяли предъявлены обвинения в мошенничестве по статье 159 УК РФ.

Лиллевяли фактически был задержан, когда и так находился в США в тюрьме, но для иммигрантов. Бизнесмен приехал в США ещё в начале 2020 года по эстонской визе, продав предварительно недвижимость и автомобиль в Эстонии. Визы у него не было, он имел право оставаться в США на срок до 90 дней, однако превысил его.

В суде во Флориде на тот момент уже шло разбирательство по иску инвесторов к Лиллевяли. Иск был удовлетворён, и бизнесмена обязали выплатить инвесторам более $32 млн. Затем он был задержан иммиграционными властями, которые узнали не только о недавнем суде с участием Лиллевяли, но и о его розыске по линии Интерпола по запросу России.

Отмечается, что Россия добивается выдачи бизнесмена, однако он въехал в США не как гражданин России (у него есть российский паспорт), а как гражданин Эстонии. К тому же между США и Россией нет соглашения об экстрадиции.

В разное время жертвами махинаций Лиллевяли стали кинорежиссёр Никита Михалков, политолог Дмитрий Орлов, вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме, а также топ-менеджеры алюминиевого гиганта «Русал».

Как сообщал NEWS.ru ранее, одним из наиболее крупных бизнесменов, покинувших Россию на фоне обвинений в мошенничестве, стал Борис Минц — бывший владелец O1 Group и НПФ «Открытие», через которые, как полагает следствие, он проворачивал незаконные схемы. Минц вместе с семьёй сбежал в Лондон, где даже успел разжиться недвижимостью — купил престижный отель. Несмотря на объявление Минца в розыск, власти Великобритании не спешат его задерживать.