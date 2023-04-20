США арестовали белоруса за помощь России Минюст: США арестовали гражданина Белоруссии за обход антироссийских санкций на $150 млн

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина. Его обвиняют в участии в схеме по обходу санкций в отношении России на сумму $150 млн. Об этом говорится в заявлении американского Министерства юстиции. По имеющимся данным, белорус был задержан в Майами.

Гражданин Белоруссии — 46-летний Сергей Карпушкин из Майами — был арестован и обвинен в федеральном преступлении в связи с участием в схеме по нарушению санкций США, — говорится в сообщении ведомства.

Там рассказали, что Карпушин являлся участником процедур по обходу санкций в отношении предпринимателя Сергея Курченко. Белорус приобрел для фигуранта санкционного списка сталеплавильные материалы на сумму $150 млн.

Карпушкину вменяется преступный сговор с целью обхода или нарушения американских санкций. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов заявил, что горизонт решений об усилении санкций в отношении России у Запада сузился, поэтому недружественные государства займутся ограничениями против стран, которые сотрудничают с Москвой. По его словам, основной санкционный удар может быть нацелен на страны-посредники, через которые российские структуры проводят свои транзакции. Особое внимание Запад уделяет параллельному импорту и системе платежей, созданной за прошедший год ЦБ РФ и другими банками.