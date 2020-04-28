Спецслужбы США более 10 раз предупреждали Трампа об опасности коронавируса

https://static.news.ru/photo/0f6c9d86-8936-11ea-8273-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская разведка в январе и феврале более 10 раз предупреждала президента США Дональда Трампа о распространении коронавирусной инфекции на территории страны. Спецслужбы указывали политику на то, что китайская сторона скрывает реальный масштаб проблемы и число жертв COVID-19.

Как отмечает The Washington Post, глава государства не воспринимал предоставленную ему информацию всерьёз. В частности, Трамп отказывался формировать в администрации президента целевую группу по коронавирусу.

Газета напоминает, что заместитель советника по национальной безопасности США Мэтью Поттингер ещё в феврале предлагал приостановить авиасообщение с Европой. На этот шаг Трамп пошёл лишь в марте.

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что разведка Соединённых Штатов в ноябре 2019 года предупредила своих партнёров по НАТО и Израиль о том, что в китайском городе Ухань может произойти вспышка нового заболевания. В Белом доме информацию не сочли «представляющей какой-либо интерес, однако поделились ей с иностранными коллегами», писал NEWS.ru.