Спецслужбы США более 10 раз предупреждали Трампа об опасности коронавируса

Американская разведка в январе и феврале более 10 раз предупреждала президента США Дональда Трампа о распространении коронавирусной инфекции на территории страны. Спецслужбы указывали политику на то, что китайская сторона скрывает реальный масштаб проблемы и число жертв COVID-19.
Как
Газета напоминает, что заместитель советника по национальной безопасности США Мэтью Поттингер ещё в феврале предлагал приостановить авиасообщение с Европой. На этот шаг Трамп пошёл лишь в марте.
Ранее издание The Times of Israel сообщило, что разведка Соединённых Штатов в ноябре 2019 года предупредила своих партнёров по НАТО и Израиль о том, что в китайском городе Ухань может произойти вспышка нового заболевания. В Белом доме информацию не сочли «представляющей какой-либо интерес, однако поделились ей с иностранными коллегами», писал NEWS.ru.
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