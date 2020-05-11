Специалисты ЦПКЗ: число смертей от COVID-19 в Нью-Йорке может быть занижено

https://static.news.ru/photo/aa3bf87a-93cc-11ea-9fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency

Число людей, умерших от косвенно связанных с коронавирусом причин, может быть не учтено властями Нью-Йорка (США) в статистике летальности, сообщается в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦПКЗ).

В своих выводах специалисты Центра опирались на данные о числе смертей в мегаполисе, зарегистрированных в период с 11 марта по 2 мая. По информации управления здравоохранения Нью-Йорка, за эти недели погибли 32107 горожан, что на 24172 смертей больше, чем в обычное время. При этом в 13831 случае из 24172 смерть наступила в результате осложнений течения коронавируса, что подтверждено результатами лабораторных исследований. В 5048 случаях COVID-19 послужил предположительной причиной смерти, а в оставшихся 5293 случаях связи между гибелью людей и новой инфекцией не установлено, передаёт ТАСС.

По мнению специалистов ЦПКЗ эти 5293 случая также можно отнести к последствиям пандемии. В частности, люди могли не получить медицинской помощи, либо инфицирование было не выявлено из-за лабораторных ошибок. По данным на 11 мая в штате Нью-Йорк зафиксировано более 337 тысяч случаев заражения и более 26,6 тысяч смертей.

Как писал NEWS.ru ранее, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионе улучшается, общее число доставленных в больницы снижается, всё меньше пациентов подключают к аппаратам вентиляции лёгких.