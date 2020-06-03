Акции протеста против расовой дискриминации становятся явлением мирового масштаба: многотысячные демонстрации теперь проходят не только в США, но и в Германии, Нидерландах, Франции, Италии, Канаде, а также во многих других странах. Наиболее угрожающий размах они приобрели в Париже, где собрались более 20 тысяч протестующих — некоторые из них стали громить общественные здания и устраивать поджоги. Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность у американских дипломатов. Годами они продвигали идеи защиты прав человека за рубежом, но теперь сами вынуждены отвечать на неудобные вопросы о полицейском насилии в Америке.

Эпицентр демонстраций в Европе расположился в Париже. И если другие европейцы митингуют в память о задушенном белым полицейским афроамериканце Джордже Флойде, то у французов нашёлся свой герой. Им стал чернокожий Адама Траоре, который скончался после ареста в 2016 году. Обстоятельства смерти мужчины оспариваются до сих пор. Доподлинно известно, что он пытался сбежать от полицейских, которые, в свою очередь, хотели выяснить его личность. После 15-минутной погони Траоре был задержан. Один из стражей порядка позже признался, что он вместе с коллегами всем весом навалился на подозреваемого, чтобы его обездвижить. Впоследствии Траоре потерял сознание и умер.

На прошлой неделе французские медицинские эксперты выпустили заключение, которое снимало ответственность за смерть чернокожего с троих полицейских. В документе отмечалось, что мужчина скончался от сердечного приступа, возможно, вызванного стрессом и погоней. Тем не менее другая комиссия экспертов, к которой обращалась семья погибшего, пришла к выводу, что он умер от удушения.

Случай четырёхлетней давности, оживлённый оправданием полицейских, попал в резонанс со смертью американца Джорджа Флойда, что и обусловило масштаб протестов во Франции. Сообщается, что в Париже собрались более 20 тысяч демонстрантов и по несколько тысяч — в других городах республики. Некоторые протестующие принялись громить полицейские участки и устраивать поджоги, хотя, в отличие от США, во Франции это пока не стало массовым явлением.

Мировые лидеры также выражают солидарность с протестующими в США. Как и у самих акций протеста, у подобных шагов есть более глубокие причины, чем поддержка прав человека.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как замечает The New York Times, отношения США с союзниками деградировали с начала президентства Дональда Трампа. У Европы достаточно причин быть недовольной Соединёнными Штатами — от вторичных американских санкций для европейских компаний до сомнений в дееспособности НАТО. Теперь у неё появился хороший и морально оправданный повод выразить своё недовольство. Европейские лидеры осуждают не только убийство Джорджа Флойда, но и жёсткий разгон протестующих в США с применением слезоточивого газа, резиновых пуль и даже с планами задействовать армию.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз был «шокирован и напуган» обстоятельствами смерти афроамериканца в Миннеаполисе, а также осудил «чрезмерное применение силы» при разгоне «защитников прав человека». Аналогичные высказывания прозвучали от генсека ООН Антониу Гутерреша.

The New York Times резюмирует, что Европа более не смотрит на США как на глобального лидера и не верит, что заокеанский союзник готов ей что-то предложить. Недоверие по отношению к Вашингтону заставило европейские державы отвернуться от него.

Лидеры союзных наций теперь считают, что им выгодно критиковать Трампа, — поделилась мнением с изданием бывший евродепутат от Нидерландов Маритье Схааке.

Происходящее в США также подрывает работу сотрудников американских дипмиссий за рубежом, добавляет Politico.

Наши дипломаты привыкли выражать беспокойство по поводу нарушений прав человека в других странах, — заявила изданию бывший американский дипломат Молли Монтгомери. — Теперь подобные заявления поступают в их адрес. Для многих дипломатов, которые выбрали этот путь, чтобы продвигать права человека, демократию, верховенство закона, это очень тяжёлый момент.

Госдепартамент, например, рекомендовал своим сотрудникам публиковать в соцсетях сообщения в память о разгоне демонстраций на пекинской площади Тяньаньмэнь (серия акций протеста на площади в Пекине, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989 года). В ответ от китайских коллег они получили язвительные комментарии: «Я не могу дышать». Это была последняя фраза Джорджа Флойда, которая стала лозунгом протестов. Американцам таким образом намекают, что они не имеют морального права осуждать силовое подавление митингов в других странах, если в их собственной президент грозится задействовать «тысячи и тысячи тяжело вооружённых солдат» против демонстрантов.

В распоряжение Politico попала информация о том, что в засекреченных электронных письмах американские дипломаты за рубежом подвергают сомнению стабильность центрального правительства в Вашингтоне. Они также сомневаются, что Дональд Трамп согласится сложить с себя полномочия в случае проигрыша на выборах. В последние дни в столицу стягиваются солдаты Национальной гвардии. Впервые с 1995 года было перекрыто публичное пространство перед Белым домом — на площади Лафайет-сквер, на которой собирались протестующие. Происходящее заставляет дипломатов отрабатывать самые апокалипсические сценарии, включая эвакуацию и защиту посольств от нападения. Они также рекомендуют своим сотрудникам не покидать дипмиссии без необходимости.