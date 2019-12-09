https://static.news.ru/photo/7a571e94-19df-11ea-8b47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стрельба, произошедшая на авиабазе ВМС США в штате Флорида, могла быть террористическим актом. Такое мнение высказал помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Мы пока не знаем, действовал ли он (стрелок. — News.ru) в одиночку. ФБР расследует это. Мне это кажется террористической атакой, — сказал О'Брайен в интервью CBS .

Советник Дональда Трампа не исключил, что стрелок мог быть приверженцем радикальных идей и намеренно открыть огонь.

Как писал NEWS.ru, в результате инцидента, произошедшего 6 декабря на военной базе во Флориде, погибли четыре человека, в том числе сам стрелок. Последним оказался выходец из Саудовской Аравии, который приехал в США на обучение.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, американские и саудовские власти вместе выясняют, имелись ли у стрелка сообщники. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что после произошедшего Пентагон изучит меры проверки иностранных студентов.