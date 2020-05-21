Советник Белого дома обвинил РФ в слежке за Трампом

https://static.news.ru/photo/446750de-9bfc-11ea-ba26-fa163e074e61_660.jpg Роберт О'Брайен Фото: AP/ТАСС

Советник администрации президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия в рамках Договора по открытому небу вела слежку за передвижениями американского лидера Дональда Трампа.

Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент, — сказал О'Брайен в эфире телеканала Fox News.

По его словам, это свидетельствует о злоупотреблении Москвой договором и ненадлежащим исполнением его положений.

Накануне США предупредили своих союзников о выходе из Договора по открытому небу. Официально об этом будет сообщено 22 мая. Через шесть месяцев Штаты будут свободны от предусмотренных в соглашении обязательств. В то же время Трамп не исключил, что решение может быть пересмотрено, если Россия начнёт соблюдать условия договора.

Ранее NEWS.ru писал, что позицию США по ДОН оценил эксперт РСМД Олег Шакиров. Он отметил, что соглашение является многосторонним и выход Штатов ещё не ведёт к его развалу. Россия может потерять возможность совершать наблюдательные полёты над территорией США, но сохранит взаимодействие в рамках договора с его европейскими участниками.