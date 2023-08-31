Совбез ООН не принял проект резолюции России по санкциям в отношении Мали

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Предложенный Россией проект резолюции, направленный на то, чтобы в последний раз продлить на год санкционный режим в отношении Мали, не получил поддержки Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости. Также Москва предлагала распустить группу экспертов, которые наблюдали за выполнением ограничительных мер.

Резолюция не набрала необходимого минимума — девяти голосов из пятнадцати в Совете Безопасности. За резолюцию проголосовала только Россия, Япония выступила против, а остальные члены СБ ООН воздержались.

Санкционный режим, действующий в отношении Мали, был установлен в 2017 году и регулярно продлевался каждый год. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на перемещение для тех, кто, по оценке группы экспертов специального комитета ООН, мешает выполнению мирного соглашения 2015 года.

До этого Россия использовала свое вето в отношении другого проекта резолюции, представленного Францией и ОАЭ. Данный документ ставил перед собой цель продлить действие санкций на год и продлить действие группы экспертов санкционного комитета Совета Безопасности ООН до 30 сентября 2024 года.

Ранее правительства Мали и Буркина-Фасо заявили, что любое военное вторжение в Нигер будет приравниваться к объявлению войны. Власти двух государств выразили солидарность с «братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки».