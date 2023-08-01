Буркина-Фасо и Мали назвали вторжение в Нигер объявлением им войны

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Любое военное вторжение в Нигер будет приравниваться к объявлению войны Буркина-Фасо и Мали, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление переходных правительств этих африканских стран. Власти двух государств выразили солидарность с «братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки».

Любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали, — сказано в заявлении.

При этом переходные правительства осудили санкции ЭКОВАС против Нигера. По их словам, такие решения только «усугубляют страдания народа и ставят под угрозу дух панафриканизма». Угудау и Бамако также предупредили о выходе Буркина-Фасо и Мали из ЭКОВАС в случае любой военной интервенции против Нигера.

Ранее стало известно, что американским военным приказали не покидать военную базу в Агадесе в Нигере из-за беспорядков в стране. Около тысячи солдат США были переведены на базу на прошлой неделе. По информации телеканала CNN, американские власти еще не приняли решение, является ли ситуация в африканском государстве военным переворотом. Признание данного факта может повлиять на экономическую и военную помощь.