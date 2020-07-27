Сотрудники Google будут работать удалённо до лета 2021 года

https://static.news.ru/photo/e5784e0a-d041-11ea-b907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Компания Google стала первой крупной организацией в Соединённых Штатах, которая продлила удалённый режим работы. Сотрудники корпорации будут работать из дома до июля 2021 года.

Такая мера касается всех штатных сотрудников Google и материнской компании Alphabet. В общей сложности это 200 тысяч человек, передаёт Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Решение принял лично генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи на прошлой неделе (20-26 июля). Перед этим он проконсультировался с топ-менеджментом организации.

Я надеюсь, что это обеспечит гибкость, необходимую вам, чтобы сбалансировать работу с заботой о себе и своих близких в течение следующих 12 месяцев, — написал он сотрудникам, объявляя о продлении работы из дома.

Ранее NEWS.ru писал, что полностью на рабочие места после пандемии коронавируса вернулись сотрудники 32% российских компаний, которые переходили на дистанционный режим работы.