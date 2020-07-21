Опрос: только треть компаний в РФ полностью вернулись к работе из офиса

https://static.news.ru/photo/fafc8b2a-cb8b-11ea-bb53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полностью на рабочие места после пандемии коронавируса вернулись сотрудники 32% российских компаний, которые переходили на дистанционный режим работы.

Опрос был проведён компанией Head Hunter c 7 по 20 июля среди 100 российских работодателей. Выяснилось, что в 76% компаний началось возвращение сотрудников в офисы. Частично к режиму работы из офиса перешли 44% работодателей.

В планах вернуть сотрудников в офис — у 13% компаний. 9% фирм решили пока отложить возвращение в офис на неопределённый срок. 2% организаций полностью перешли на удалённый режим работы и не планируют возвращаться к офисному варианту, сообщают «Известия».

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Фёдор Прокопов считает, что большинство работодателей не торопятся с возвращением сотрудников в офисы, поскольку опасаются возможного распространения коронавирусной инфекции внутри компании. Также у некоторых работодателей возникает сложность с организацией безопасного пространства: необходимо обеспечить социальную дистанцию, измерять температуру у сотрудников и соблюдать другие меры.

Прокопов отметил, что многие фирмы вложили средства в обеспечение удалённой работы, купив дополнительные лицензии на программы, информационные системы и обеспечив дополнительную цифровую безопасность.

Когда деньги уже потрачены, сложно отказываться от устоявшегося режима работы. Кроме того, с возвращением в офисы у работодателя вырастут расходы на электроэнергию и другие коммунальные услуги, поэтому стимулов спешить нет, — отметил вице-президент РСПП.

Эксперт считает, что о массовом возвращении в офисы можно будет говорить осенью. Он напомнил, что большинство сотрудников к этому времени вернутся из отпусков.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что сложно сразу вернуться в формат работы из офиса после нескольких месяцев удалённой работы. Из-за этого работодатели разрабатывают планы постепенного возвращения к офисному режиму.

Это даёт возможность снизить напряжённость и поддержать нормальный психологический климат в коллективе, — отметила Иванова-Швец.

Эксперт подчеркнула, что пока не сбываются прогнозы о массовом переходе людей на удалённую работу. Это может быть связано с тем, что рынок труда не готов к этому.

NEWS.ru писал, что для работающих на удалёнке россиян придумали понятие «график взаимодействия». Он будет определять порядок организации работы сотрудника в дистанционном режиме.