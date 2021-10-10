Сотрудника Пентагона обвинили в передаче данных по атомным субмаринам США

Власти США предъявили обвинения одному из сотрудников министерства ВМС в передаче другому государству секретной информации об атомных субмаринах. Секреты родины 42-летний мужчина продал за $100 тысяч в криптовалюте, сообщает американский Минюст.

В ведомстве не уточнили, какой именно стране предназначались важные данные, отмечается только, что поделиться ими за деньги в апреле 2020 года решил некий Джонатан Тоэби. Мужчина, имевший доступ к секретной информации, попытался связаться с иностранными властями. С этой целью он направил письмо с предложением продать данные о силовых установках атомных субмарин ВМС США.

Прошу вас перенаправить это письмо вашему агентству военной разведки. Я считаю, что эта информация представляет огромную важность для вашей страны. Это не обман, — говорилось в его сообщении.

С мужчиной связался сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США, который представился иностранным агентом. Тоэби через жену Диану несколько раз передал сотруднику ФБР секретные данные и получил деньги в криптовалюте.

Позже Тоэби с супругой задержали в штате Западная Вирджиния. Им грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее стало известно, что жителя Японии задержали по подозрению в передаче России секретных сведений о разработках США. Глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака мог на протяжении 30 лет передавать России данные о последних технологиях США в космической отрасли. Следствие полагает, что Миясака отдавал документы сотруднику торгпредства России.