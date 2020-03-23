Заражение коронавирусной инфекцией диагностировали у сотрудника Секретной службы США. Он находится на карантине, агентство продолжит наблюдать за состоянием его здоровья.
Ведомство провело комплексное расследование и выяснило, что за последние три недели работник не контактировал с кем-либо из своих сослуживцев или лиц, находящихся под защитой Секретной службы.
The individual is not being identified.— Kelly O'Donnell (@KellyO)
pic.twitter.com/VUvS5Gqudm March 23, 2020
Около трети населения Соединённых Штатов находится на карантине из-за пандемии COVID-19. Главными центрами заражения являются Нью-Йорк и Калифорния, писал NEWS.ru.
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