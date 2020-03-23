https://static.news.ru/photo/f268a374-6cc5-11ea-97a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: United States Secret Service/facebook.com

Заражение коронавирусной инфекцией диагностировали у сотрудника Секретной службы США. Он находится на карантине, агентство продолжит наблюдать за состоянием его здоровья.

Ведомство провело комплексное расследование и выяснило, что за последние три недели работник не контактировал с кем-либо из своих сослуживцев или лиц, находящихся под защитой Секретной службы.

The individual is not being identified. pic.twitter.com/VUvS5Gqudm — Kelly O'Donnell (@KellyO) March 23, 2020

Около трети населения Соединённых Штатов находится на карантине из-за пандемии COVID-19. Главными центрами заражения являются Нью-Йорк и Калифорния, писал NEWS.ru.