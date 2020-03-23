Фото: United States Secret Service/facebook.com

Заражение коронавирусной инфекцией диагностировали у сотрудника Секретной службы США. Он находится на карантине, агентство продолжит наблюдать за состоянием его здоровья.

Ведомство провело комплексное расследование и выяснило, что за последние три недели работник не контактировал с кем-либо из своих сослуживцев или лиц, находящихся под защитой Секретной службы.

Около трети населения Соединённых Штатов находится на карантине из-за пандемии COVID-19. Главными центрами заражения являются Нью-Йорк и Калифорния, писал NEWS.ru.

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