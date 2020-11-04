Собчак поставила деньги на победу Байдена на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/4adc709e-1e78-11eb-acd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Preston Ehrler/Global Look Press

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак рассказала об ожиданиях от выборов президента США. Она призналась, что поставила деньги на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. При этом она надеется на успех действующего главы Белого дома республиканца Дональда Трампа.

До самого последнего момента эта главная мировая держава не будет точно знать, кто станет её главным боссом и гарантом на ближайшие несколько лет. И это настолько круто, что за это многое можно простить. Я поставила деньги на выигрыш Байдена, но исключительно для того, чтобы меньше расстраиваться, если проиграет Трамп, — написала Собчак в Instagram.

Светская львица предложила подписчикам поделиться своим прогнозом на исход выборов. Их мнения разделились, но несколько человек выразили предположение, что здравый смысл подтолкнёт американцев голосовать за Трампа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он с уверенностью заявил о своей победе на выборах, несмотря на то что все голоса ещё не подсчитаны.