СМИ узнали о готовящемся в ближайшие дни визите Пелоси на Тайвань

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси может нанести визит Тайваню в ближайшие дни, сообщил в своем Twitter колумнист Washington Post Джош Рогин. Издание подчеркивает, что пока мероприятие не подтверждено.

Дипломатические источники говорят, что поездка спикера Пелоси на Тайвань ожидается в начале ее азиатского турне, — написал Рогин.

Как сообщал телеканал CNN, ​​Пелоси начинает поездку в азиатский регион уже 29 июля. В подтвержденной программе — посещение Японии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапура. Визит в Тайвань остается неподтвержденным. Накануне NBC со ссылкой на два источника также сообщил, что приезд Пелоси на террриторию островного государства стоит под вопросом.

Потенциальная поездка политика на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. По мнению экспертов, встреча может усугубить растущую напряженность в отношениях США и Китая. Вашингтон возлагает ответственность за поездку на Пелоси, а Пекин предупреждает о рисках в случае визита и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить визита чиновницы.

Накануне администрация президента США отказалась раскрывать содержание беседы главы страны Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпиня. В Пекине же сообщили, что Вашингтон заверил, что не поддерживает сепаратизм острова и неизменен политике «одного Китая».