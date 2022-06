СМИ узнали о четвёртом разводе 91-летнего медиамагната NYT: 91-летний медиамагнат Руперт Мёрдок развёлся в четвёртый раз

Фото: Социальные сети

Газета The New York Times сообщила, что 91-летний американский медиамагнат Руперт Мёрдок разводится с четвёртой женой, актрисой и моделью Джерри Холл. Об этом изданию рассказали источники, осведомлённые об отношениях пары. При этом представитель бизнесмена от комментариев отказался. Связаться с представителями актрисы NYT не удалось.

Мёрдок и Холл поженились в 2016 году, церемония бракосочетания прошла в Лондоне. После свадьбы медиамагнат сообщил на своей странице в Twitter, что прекращает публиковать посты и ощущает себя «самым удачливым и счастливым человеком на свете». По словам источников, тогда предприниматель решил больше времени посвящать супруге.

По данным издания, после развода ситуация со структурой собственности компаний семьи Мёрдока едва ли изменится, доли в них находятся в доверительном управлении.

Руперт Мёрдок является основателем и владельцем нескольких медиахолдингов, в управлении которых находятся телеканал Fox News, газета The Wall Street Journal, New York Post, The Sun, The Times и другие издания в США, Британии и Австралии.

Forbes оценивает состояние Мёрдока в $17,7 млрд.