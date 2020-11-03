СМИ: Трамп одерживает победу во всех ключевых штатах

https://static.news.ru/photo/78535696-1e5a-11eb-b7bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп опережает демократа Джо Байдена во всех ключевых штатах. Трамп лидирует с 51,3% голосов после обработки 98% бюллетеней во Флориде.

Байден набрал в этом ключевом штате 47,8%. Оба кандидата в последнее время перед выборами уделили ключевое внимание агитации во Флориде, так как этот штат входит в число тех, где до последнего неясно, какой кандидат одержит верх на выборах, сообщает Fox News.

Победа во Флориде даёт кандидату 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, что больше, чем в любом другом колеблющемся штате. Сейчас после завершения голосования в США активно идёт подсчёт итогов. По последним данным, в результате ожесточённой борьбы Трамп выбился в лидеры во всех семи «колеблющихся» штатах.

В Техасе Трамп набрал 50,4%, Байден — 48,3% при обработке 67% бюллетеней. В Пенсильвании Трамп получил 51,8%, Байден — 46,8% при обработанных 24% бюллетеней. В Огайо при подсчёте 74% голосов Трамп набирает 50,5%, Байден — 48,1%. В Джорджии, где посчитан 51% голосов, Трамп набрал 56,2%, Байден — 42,6%. В Мичигане (обработано 30%) — Трамп набрал 55,4%, Байден — 42,7%. В Северной Каролине обработано 87% бюллетеней, Трамп набирает 49,4%, Байден — 49,4%, но по уточнённым данным, действующий президент уже обходит соперника.

В какой-то момент лидирующие позиции были у Джо Байдена, но Трамп быстро опередил своего противника.

В Вашингтоне меж тем полиция уже проводит первые аресты. Там возле Белого дома начались драки.

Peaceful scenes are vanishing outside the White House, police moving in to make arrests as scuffles break out. | @hughriminton #ElectionNight pic.twitter.com/yPlJSUIjFl — 10 News First (@10NewsFirst) November 4, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова заявила, что победа Дональда Трампа на выборах в США способна породить волну популизма по всему миру. По её словам, при подсчёте голосов избирателей Трамп пока показывает уверенные результаты.