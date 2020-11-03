СМИ: Трамп одерживает победу во всех ключевых штатах

https://static.news.ru/photo/78535696-1e5a-11eb-b7bd-fa163e074e61_660.jpgФото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп опережает демократа Джо Байдена во всех ключевых штатах. Трамп лидирует с 51,3% голосов после обработки 98% бюллетеней во Флориде.
Байден набрал в этом ключевом штате 47,8%. Оба кандидата в последнее время перед выборами уделили ключевое внимание агитации во Флориде, так как этот штат входит в число тех, где до последнего неясно, какой кандидат одержит верх на выборах, сообщает Fox News.
Победа во Флориде даёт кандидату 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, что больше, чем в любом другом колеблющемся штате. Сейчас после завершения голосования в США активно идёт подсчёт итогов. По последним данным, в результате ожесточённой борьбы Трамп выбился в лидеры во всех семи «колеблющихся» штатах.
В Техасе Трамп набрал 50,4%, Байден — 48,3% при обработке 67% бюллетеней. В Пенсильвании Трамп получил 51,8%, Байден — 46,8% при обработанных 24% бюллетеней. В Огайо при подсчёте 74% голосов Трамп набирает 50,5%, Байден — 48,1%. В Джорджии, где посчитан 51% голосов, Трамп набрал 56,2%, Байден — 42,6%. В Мичигане (обработано 30%) — Трамп набрал 55,4%, Байден — 42,7%. В Северной Каролине обработано 87% бюллетеней, Трамп набирает 49,4%, Байден — 49,4%, но по уточнённым данным, действующий президент уже обходит соперника.
В какой-то момент лидирующие позиции были у Джо Байдена, но Трамп быстро опередил своего противника.
В Вашингтоне меж тем полиция уже проводит первые аресты. Там возле Белого дома начались драки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова заявила, что победа Дональда Трампа на выборах в США способна породить волну популизма по всему миру. По её словам, при подсчёте голосов избирателей Трамп пока показывает уверенные результаты.