СМИ: Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News Axios: журналист Такер Карлсон готовится объявить войну Fox News

Фото: Billy Bennight / The Photo Access / Global Look Press

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон готовится объявить войну своему бывшему телеканалу, сообщает Axios со ссылкой на источники. Карлсон, который известен своей критикой действий правительства президента Джо Байдена, планирует создать свою собственную «медиа-империю». Однако, для достижения этой цели ему нужно избавиться от контракта с Fox News, который истекает в 2025 году.

По информации издания, некоторые крупные американские СМИ уже предложили Карлсону контракт с большей зарплатой, чем на предыдущем месте работы. Также сообщается, что экс-ведущий Fox News «без деталей» обсудил с предпринимателем Илоном Маском возможность «совместной работы».

В конце апреля Fox News объявил об уходе Такера Карлсона с канала по обоюдному решению. После этого рейтинги телеканала сильно упали.

Карлсон ранее заявил, что президент США постепенно утрачивает способность говорить, и добавил, что американским журналистам запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние главы Белого дома ухудшилось. В качестве доказательства телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые Байден допускал в ходе выступлений.

Карлсон ранее заявил, что президент США постепенно утрачивает способность говорить, и добавил, что американским журналистам запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние главы Белого дома ухудшилось. В качестве доказательства своих слов телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые Байден допускал в ходе выступлений.