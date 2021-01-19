СМИ стало известно о намерениях Трампа создать новую партию

https://static.news.ru/photo/dafad0aa-5aee-11eb-9187-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Действующий президент США Дональд Трамп, срок полномочий которого истекает 20 января, обсуждал со своими сторонниками идею создания новой политической партии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, действующий глава государства хочет назвать объединение Патриотической партией. В Белом доме эту информацию WSJ комментировать не стали.

Газета также утверждает, что в последние дни у Трампа возникают разногласия с однопартийцами. В частности, с главой республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом. По данным издания, он обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Капитолии.

Как пишет WSJ, на данный момент неясно, насколько решителен Трамп в своём намерении создать Патриотическую партию, так как она потребует значительных затрат времени и ресурсов. Газета отмечает, что сегодня у президента США, покидающего свой пост, много сторонников. При этом часть его соратников не была вовлечена в политику Республиканской партии до победы Трампа на выборах в 2016 году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что перед уходом с поста президента США Дональд Трамп помиловал 73 человека, ещё для 70 он смягчил наказание. В числе помилованных есть его экс-советник Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и хищении средств, и один из бывших спонсоров Республиканской партии Эллиот Бройди, который признался в незаконной лоббистской деятельности.