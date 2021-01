СМИ: разведка Пентагона без ордера получает данные о передвижении людей

https://static.news.ru/photo/1a6b24e8-5e09-11eb-9c53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разведывательное управление Минобороны США в последние несколько лет выкупает доступные на рынке базы данных о перемещениях как американцев, так и иностранных граждан, без получения соответствующего ордера от суда. Об этом свидетельствуют документы Пентагона, предоставленные по запросу американского сенатора Рона Уадена.

Они показывают, что за последние 2,5 года в ходе пяти расследований специалисты Пентагона использовали личные данные пользователей об их местоположении, которые предоставляла выкупленная ведомством база данных, собиравшая эту информацию со смартфонов граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Это свидетельствует о лазейке в американском законодательстве, которой пользуются в Пентагоне, указывает газета The New York Times. Несмотря на то что для официального доступа к таким данным разведка должна получать судебный ордер, в Пентагоне могут просто выкупить базу данных с необходимой информацией на рынке в обход требований закона.

Издание отмечает, что разведывательное управление Минобороны США, «по-видимому, в основном покупает и использует данные о местоположении при ведении расследований об иностранцах за границей» для выявления угроз американскому контингенту, дислоцированному за рубежом.

