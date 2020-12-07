СМИ: Pfizer предупредила о нехватке вакцины от COVID для США

https://static.news.ru/photo/4f9b7ec4-3924-11eb-a89a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/Global Look Press

Американская фармкомпания Pfizer, разработавшая вакцину от коронавируса, предупредила Вашингтон, что препарата может не хватить для реализации плана США по вакцинации населения страны.

Ранее Штаты договорились с Pfizer и её немецким партнёром BioNTech о закупке 100 млн доз вакцины от коронавируса с последующей возможностью закупить ещё 500 млн доз препарата. Такие объёмы должны позволить властям США провести вакцинацию большей части населения к концу весны — лету 2021 года.

Источники The Washington Post сообщили, что Pfizer, вероятно, не сможет обеспечить Соединённые Штаты в полном объёме с учётом планов по дозакупке в указанные сроки.

Официальный представитель Pfizer Эми Роуз не стала комментировать американскому изданию ситуацию, однако она подчеркнула, что пока у компании с Вашингтоном есть соглашение на 100 млн доз и для расширения поставок необходимо будет заключить новый договор.

В администрации действующего президента США Дональда Трампа утверждали, что проблем с нехваткой вакцины в 2021 году не будет, в том числе благодаря другим разработкам, однако отдельные чиновники, отмечают, что этого всё равно может быть недостаточно.

Pfizer и BioNTech в октябре объявили об успешном завершении третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19, её эффективность была оценена в 95%.

Как ранее писал NEWS.ru, вакцинация населения в США должна начаться уже на этой неделе.