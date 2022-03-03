«Смехотворный запрос»: замгосекретаря США оценила требования РФ к НАТО

Смехотворными назвала предложения России к США в сфере безопасности первый заместитель американского государственного секретаря Уэнди Шерман. По её мнению, Штаты не могли с ними согласиться. Об этом сообщает РИА Новости.

Смехотворный запрос о возвращении НАТО к состоянию на 1997 год, — рассказала Шерман в ходе слушаний в комитете палаты представителей.

Она также добавила, что США не могли согласиться с требованием гарантий невступления Украины в НАТО и выходом из Альянса государств, уже успевших вступить в организацию.

При этом Шерман подчеркнула, что ответ США на предложения России «не был слабым».

Мы предложили им вещи, которые в их интересах, — заявила она.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.