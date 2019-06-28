https://static.news.ru/photo/b91054d8-9a5b-11e9-ab41-fa163e074e61_1024.jpg Мария Бутина Фото: facebook.com/mvbutina

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после телефонного разговора с заключённой в США Марией Бутиной напомнил о том, как важно не допустить, чтобы её не поместили в миграционный центр после освобождения.

Он сообщил, что поговорил накануне с Марией по телефону. Они обсудили самочувствие и времяпрепровождение девушки в заключении, а также вопросы защиты граждан России, арестованных за рубежом, передаёт «Интерфакс» .

Попросила меня прислать ей книги по современной внутренней политике. Обязательно в ближайшее время сделаю ей подборку последних изданий, — рассказал политик.

По его словам, разговор закончился ближе к полуночи. Обговорили, кроме всего прочего, ход рассмотрения апелляции, недавно направленной защитой Бутиной.

Ранее News.ru писал о том, что председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что срок отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной сокращен на 10 дней.