Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после телефонного разговора с заключённой в США Марией Бутиной напомнил о том, как важно не допустить, чтобы её не поместили в миграционный центр после освобождения.
Он сообщил, что поговорил накануне с Марией по телефону. Они обсудили самочувствие и времяпрепровождение девушки в заключении, а также вопросы защиты граждан России, арестованных за рубежом, передаёт
Попросила меня прислать ей книги по современной внутренней политике. Обязательно в ближайшее время сделаю ей подборку последних изданий, — рассказал политик.
По его словам, разговор закончился ближе к полуночи. Обговорили, кроме всего прочего, ход рассмотрения апелляции, недавно направленной защитой Бутиной.
Ранее News.ru писал о том, что председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что срок отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной сокращен на 10 дней.