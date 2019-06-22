Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что срок отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной сокращен на 10 дней.
По его словам, женщина сможет выйти на свободу уже 25 октября.
Две хороших новости: адвокаты наконец смогли подать апелляцию, её приняли к рассмотрению. И, самое главное, уголовный срок Маше уже сокращён на 10 дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября, — сообщил Слуцкий в Telegram.
Данные системы Федерального бюро тюрем США подтверждают, что россиянка выйдет на свободу 25 октября.
Ранее, как писал News.ru, 4 июня в Москве состоялась пресс-конференция Фонда защиты национальных ценностей, который проводит сбор средств на юридическую помощь россиянке Марии Бутиной, продолжающей отбывать наказание в американской тюрьме по обвинениям в незаконном лоббировании интересов РФ в США.