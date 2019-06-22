https://static.news.ru/photo/c94dfd0c-9513-11e9-bdaa-fa163e074e61_1024.jpg Мария Бутина Фото: facebook.com/mvbutina

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что срок отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной сокращен на 10 дней.

По его словам, женщина сможет выйти на свободу уже 25 октября.

Две хороших новости: адвокаты наконец смогли подать апелляцию, её приняли к рассмотрению. И, самое главное, уголовный срок Маше уже сокращён на 10 дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября, — сообщил Слуцкий в Telegram.

Данные системы Федерального бюро тюрем США подтверждают, что россиянка выйдет на свободу 25 октября.

Ранее, как писал News.ru, 4 июня в Москве состоялась пресс-конференция Фонда защиты национальных ценностей, который проводит сбор средств на юридическую помощь россиянке Марии Бутиной, продолжающей отбывать наказание в американской тюрьме по обвинениям в незаконном лоббировании интересов РФ в США.