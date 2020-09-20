Скончался бывший директор PepsiCo Дональд Кендалл

https://static.news.ru/photo/f27e7f54-fbd2-11ea-9380-fa163e074e61_660.jpg Дональд Кендалл Фото: kremlin.ru

Президенту компании Pepsi Cola в 1963–1971 годах и генеральному директору PepsiCo в 1971–1986 годах Дональду Кендаллу должно было исполниться 100 лет в марте 2021 года.

Знаменитый бизнесмен умер от естественных причин в окружении своих близких 19 сентября, передаёт CNN.

Сын фермера Кендалл участвовал во Второй мировой войне, получил степени доктора юридических и гуманитарных наук, а в Pepsi Cola Company пришёл работать торговым представителем. В 1963 году он стал её президентом. Он был одним из первых предпринимателей, развивавших бизнес в Китае и СССР. Напиток Pepsi появился на советском рынке благодаря ему.

В 1959 году на американской национальной выставке «Промышленная продукция США» в Москве бизнесмен встретился с генсеком ЦК КПСС Никитой Хрущёвым и дал ему попробовать Pepsi в присутствии тогдашнего американского вице-президента Ричарда Никсона. В 1970-х годах Кендалл провёл переговоры о производстве и продаже газировки в СССР, после чего в Советском Союзе были открыты заводы по производству напитка.

В 2004 году президент РФ Владимир Путин наградил Кендалла орденом Дружбы.

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