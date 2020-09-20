Скончался бывший директор PepsiCo Дональд Кендалл

Президенту компании Pepsi Cola в 1963–1971 годах и генеральному директору PepsiCo в 1971–1986 годах Дональду Кендаллу должно было исполниться 100 лет в марте 2021 года.
Знаменитый бизнесмен умер от естественных причин в окружении своих близких 19 сентября,
Сын фермера Кендалл участвовал во Второй мировой войне, получил степени доктора юридических и гуманитарных наук, а в Pepsi Cola Company пришёл работать торговым представителем. В 1963 году он стал её президентом. Он был одним из первых предпринимателей, развивавших бизнес в Китае и СССР. Напиток Pepsi появился на советском рынке благодаря ему.
В 1959 году на американской национальной выставке «Промышленная продукция США» в Москве бизнесмен встретился с генсеком ЦК КПСС Никитой Хрущёвым и дал ему попробовать Pepsi в присутствии тогдашнего американского вице-президента Ричарда Никсона. В 1970-х годах Кендалл провёл переговоры о производстве и продаже газировки в СССР, после чего в Советском Союзе были открыты заводы по производству напитка.
В 2004 году президент РФ Владимир Путин наградил Кендалла орденом Дружбы.
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