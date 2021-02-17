Скончался американский радиоведущий Раш Лимбо

https://static.news.ru/photo/911ce80c-714f-11eb-b593-96000091f725_660.jpg Раш Лимбо Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из известнейших в США консервативных радиоведущих Раш Лимбо скончался от рака лёгких на 71-м году жизни. Об этом в эфире его радиопрограммы сообщила его супруга.

Лимбо называл себя «доктором демократии», он активно выступал в эфире своих шоу против, как он сам их называл, «фем-нацисток», «чокнутых экологов» и «красных либералов», пишет Reuters. Он также был одним из ярых политических противников 44-го президента США Барака Обамы. После штурма Капитолия 6 января Лимбо сравнил его участников с героями Войны за независимость.

Летом 2008 года крупнейшая радиосеть США Premiere Radio Networks объявила о беспрецедентном контракте с Рашем Лимбо. Договор заключили на восемь лет, а зарплата его в рамках соглашения составляет 38 миллионов долларов в год плюс 100 миллионов в виде бонусов.

Как сообщал NEWS.ru, в возрасте 83 лет скончался бывший президент Эквадора Густаво Нобоа. Об этом сообщил его друг, экс-вице-президент страны Альберто Даик Гарсоси. Предварительной причиной смерти медики называют инфаркт.