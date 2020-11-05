Штаб Трампа оспорит результаты выборов в Неваде

https://static.news.ru/photo/08df9a62-1f78-11eb-b3f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа готовится оспорить в суде результаты голосования в штате Невада, который играет ключевое значение в президентских выборах.

По сведениям штаба, по меньшей мере 10 тысяч голосов, которые были учтены в Неваде, принадлежат людям, которые уже не проживают на территории данного штата, сообщает телеканал Fox News.

Результаты голосования в Неваде должны быть оглашены в ближайшее время. По предварительным данным, перевес там у соперника Трампа — демократа Джо Байдена. В случае их подтверждения на счету Байдена будут 270 голосов выборщиков, необходимые для избрания на пост президента.

Штаб Трампа ранее потребовал пересчитать голоса в штатах Висконсин и Пенсильвания. В качестве оснований были названы попытки скрыть процесс подсчёта голосов от наблюдателей-республиканцев и наличие нарушений в ряде округов.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. По предварительным результатам, Байден лидирует с незначительным отрывом.

Как писал NEWS.ru, Трамп удивился неожиданным успехам своего соперника. Он отметил, что в начале подсчёта голосов уверенно лидировал в ряде ключевых штатов, но затем они «волшебным образом стали исчезать». При этом неожиданно появились «кучи бюллетеней».