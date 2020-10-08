Школьник из США в домашних условиях собрал ядерный реактор

Двенадцатилетний мальчик по имени Джексон Освальт, уроженец штата Теннеси, сумел без посторонней помощи соорудить у себя дома функционирующий ядерный реактор.
Теперь юный исследователь зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса как самый молодой человек, достигший такого результата. Как уточняется, подросток вдохновлялся работой Тэйлора Уилсона, который построил термоядерный реактор в 14 лет.
По словам Освальта, он трудился над проектом в течение двух лет и абсолютно всё делал самостоятельно. Информацию об этом
Ранее NEWS.ru писал, что чтобы уберечь ребёнка от различных травм, ему нужно прививать навыки безопасного поведения на улице и дома. При этом следует организовывать игры детей под наблюдением взрослых только в специально предназначенных для этого местах, рассказала главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева.
При этом, отметила она, родителям не следует усердствовать и культивировать чувство страха. Наоборот, важно объяснять, что травм можно избежать, если соблюдать правила безопасности.
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