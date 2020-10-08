Школьник из США в домашних условиях собрал ядерный реактор

https://static.news.ru/photo/c3bbef44-0974-11eb-91ea-fa163e074e61_660.jpg Джексон Освальт Фото: guinnessworldrecords.com

Двенадцатилетний мальчик по имени Джексон Освальт, уроженец штата Теннеси, сумел без посторонней помощи соорудить у себя дома функционирующий ядерный реактор.

Теперь юный исследователь зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса как самый молодой человек, достигший такого результата. Как уточняется, подросток вдохновлялся работой Тэйлора Уилсона, который построил термоядерный реактор в 14 лет.

По словам Освальта, он трудился над проектом в течение двух лет и абсолютно всё делал самостоятельно. Информацию об этом представило издание Unilad.

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При этом, отметила она, родителям не следует усердствовать и культивировать чувство страха. Наоборот, важно объяснять, что травм можно избежать, если соблюдать правила безопасности.