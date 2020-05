Серп и молот появились на статуе канадского хоккеиста Марио Лемье в США

Об этом сообщила журналистка Эми Гудак в своём Twitter. По её словам, неизвестные написали краской на постаменте «Право на восстание» и нарисовали изображение серпа и молота. Такая же картинка появилась на фигуре защитника, являющейся частью скульптурной композиции, передаёт «Лента.ру».

Статуя находится возле домашнего стадиона команды НХЛ «Питтсбург Пингвинс», в составе которой канадец выступал на протяжении всей своей карьеры и завоевал два Кубка Стэнли.