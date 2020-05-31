Серп и молот появились на статуе канадского хоккеиста Марио Лемье в США

https://static.news.ru/photo/83c96c88-a342-11ea-89e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: SethRorabaugh/twitter.com

В американском Питтсбурге вандалы разрисовали статую канадского хоккеиста, двукратного обладателя Кубка Стэнли Марио Лемье.

Об этом сообщила журналистка Эми Гудак в своём Twitter. По её словам, неизвестные написали краской на постаменте «Право на восстание» и нарисовали изображение серпа и молота. Такая же картинка появилась на фигуре защитника, являющейся частью скульптурной композиции, передаёт «Лента.ру».

Статуя находится возле домашнего стадиона команды НХЛ «Питтсбург Пингвинс», в составе которой канадец выступал на протяжении всей своей карьеры и завоевал два Кубка Стэнли.

The view outside of PPG Paints Arena @WPXI pic.twitter.com/DwGq1ZnmJd — Amy Hudak (@amy_hudak) May 30, 2020

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