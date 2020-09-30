Сенаторы США попросили Трампа расследовать дело Навального

https://static.news.ru/photo/cafd2ce2-0379-11eb-ae31-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Американская администрация должна провести расследование в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным, считают председатель и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш и Роберт Менендес.

Соответствующее обращение направлено на имя президента США Дональда Трампа, передаёт ТАСС.

Мы пишем, чтобы попросить вас изучить, использовали ли власти РФ химическое или биологическое оружие <...> против одного из своих собственных граждан и, следовательно, должны ли они подпадать под действие санкций, предусмотренных законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года... Отравление Навального вызывает особую тревогу, поскольку вещество «Новичок» было также использовано в марте 2018 года при нападении на Сергея Скрипаля в Солсбери, — говорится в документе.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Англии. Британские спецслужбы заявил, что это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок». Позже прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении. Власти королевства объявили, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём. В МИД РФ все обвинения в отношении Москвы отрицают , называя их инсинуациями.

В том случае ваша администрация пришла к выводу, что за нападением [на Скрипалей] стояли власти РФ, и это повлекло за собой санкции, США должны вновь дать ясно понять, что любое подобное поведение неприемлемо, — заявили сенаторы.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера заявили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

Как писал NEWS.ru ранее, Москва считает провокационными угрозы главы МИД ФРГ Хайко Мааса, которые прозвучали на сессии Генассамблеи ООН в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным.