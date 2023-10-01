Сенаторы США нашли дело поважнее спасения собственного правительства Репортер Десидерио: сенаторы ушли ужинать за пять часов перед шатдауном в США

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Сенаторы США не проявляют спешки в связи с приближающейся угрозой шатдауна, написал в Twitter журналист Эндрю Десидерио из издания Punchbowl. Некоторые из законодателей даже временно покинули здание конгресса, чтобы устроить ужин. Это происходит на фоне отсрочки голосования по проекту временного финансирования правительства.

Согласно информации Десидерио, один из сенаторов, демократ Майкл Беннет из Колорадо, блокирует голосование, требуя от республиканцев гарантий того, что в ближайшее время будет рассмотрен дополнительный законопроект о выделении средств на нужды Украины.

Неясно, готово ли руководство дать Беннету такого рода обещание. Многие сенаторы покинули здание конгресса на ужин и другие дела, так что может пройти некоторое время, прежде чем они проголосуют по проекту временного финансирования правительства, — подчеркнул журналист.

Тем не менее, как отметил Десидерио, осталось менее пяти часов до фактического начала шатдауна. Прошло около восьми часов с момента одобрения плана временного финансирования правительства республиканцами в палате представителей, но сенат до сих пор не выразил готовность провести голосование по этому вопросу. И без одобрения в верхней палате инициатива не будет направлена на подпись президенту Джо Байдену. Это создает угрозу шатдауна, который, согласно данной динамике, начнется в 00:00 (07:00 мск) воскресенья.

Ранее президент США Джо Байден признал, что не обладает ясным планом по предотвращению возможного шатдауна, который может произойти уже 1 октября. Угроза шатдауна возникла из-за разногласий администрации Белого дома и конгресса.