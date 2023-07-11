Сенатор США назвал условие одобрения поставок F-16 Турции Сенатор США может одобрить поставки Турции F-16 после ее согласия принять Швецию в НАТО

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Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес сообщил, что ведет переговоры с американской администрацией о возможности поставок F-16 Турции. Ранее сенатор выступал против продажи истребителей Анкаре. Слова Менендеса приводит агентство Reuters.

Менендесу был задан вопрос, может ли решение турецкого лидера Эрдогана снять вето с принятия Швеции в НАТО побудить его пересмотреть позицию по поставкам истребителей.

Мы с администрацией ведем переговоры. Если решение может быть принято, то, вероятно, в течение следующей недели, — ответил Менендес.

Он также подчеркнул, что ожидает от администрации Джо Байдена гарантий прекращения агрессии Турции в адрес соседей. Кроме того, сенатор предположил, что необходимо усилить безопасность Греции.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70, а также 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся самолетов. При этом ряд американских законодателей могли препятствовать таким поставкам. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ряд членов конгресса увязывают разрешение на продажу F-16 с действиями Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась снять вето на прием Швеции в Североатлантический альянс. Он рассказал, что это произошло после его переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в которых также участвовали премьер Швеции Ульф Кристерссон и глава Евросовета Шарль Мишель.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило,со ссылкой на неназванного турецкого чиновника, что прорыв в вопросе о присоединении Швеции к НАТО стал возможен после того, как Анкара получила то, что хотела.