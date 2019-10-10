Сенатор от Демократической партии США Берни Сандерс продолжит борьбу за пост главы государства после перенесённого сердечного приступа. Политик настроен на победу.
Накануне Сандерс заявил, что собирается несколько снизить темпы компаний и вероятно откажется от частых выступлений. Сенатор также добавил, что сердечный приступ может серьёзно повлиять на решение избирателей о поддержке его на выборах.
Теперь политик несколько сожалеет о сказанном и уверяет, что просто оговорился. По словам Сандерса, он на пути к выздоровлению, поэтому будет наращивать темпы избирательной кампании.
Мы вернёмся в русло очень энергичной кампании, я люблю проводить митинги и встречи в городах, — сказал он в интервью телеканалу NBC.