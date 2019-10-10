https://static.news.ru/photo/33d93944-eb30-11e9-b755-fa163e074e61_660.jpg Фото: Preston Ehrler/Global Look Press

Сенатор от Демократической партии США Берни Сандерс продолжит борьбу за пост главы государства после перенесённого сердечного приступа. Политик настроен на победу.

Накануне Сандерс заявил, что собирается несколько снизить темпы компаний и вероятно откажется от частых выступлений. Сенатор также добавил, что сердечный приступ может серьёзно повлиять на решение избирателей о поддержке его на выборах.

Теперь политик несколько сожалеет о сказанном и уверяет, что просто оговорился. По словам Сандерса, он на пути к выздоровлению, поэтому будет наращивать темпы избирательной кампании.

Мы вернёмся в русло очень энергичной кампании, я люблю проводить митинги и встречи в городах, — сказал он в интервью телеканалу NBC .

Как ранее писал News.ru, Сандерс был госпитализирован в начале октября из-за болей в груди. Врачи диагностировали у него закупорку артерии.