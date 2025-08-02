Сенат США оставит Трампа наедине с его угрозами в сторону России

Сенат США оставит Трампа наедине с его угрозами в сторону России The Hill: сенат США не примет законопроект о санкциях против РФ до конца лета

Сенат США не примет до конца лета новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима санкций в отношении России, пишет The Hill. Отмечается, что сенаторы-республиканцы готовятся уйти в отпуск, оставив этот вопрос в руках президента Дональда Трампа.

Рабочая сессия сената завершается в начале августа. Издание уточняет, что сенаторы на ближайший месяц разъедутся по своим штатам и вернутся к работе в Вашингтоне в начале сентября.

Хотя ястребы из числа сенаторов хотели, чтобы их законопроект о санкциях был принят до месячных каникул, они в итоге передали решение в руки президента США Трампа, по крайней мере на лето, — рассказал источник.

По его словам, это дает Трампу свободу действий в исполнении его угроз о введении санкций против Москвы. Как отмечается в публикации, «демократы выразили скептицизм» относительно того, что хозяин Белого дома решится пойти против Кремля.

Ранее Трамп не исключил возможности разговора с российским коллегой Владимиром Путиным до истечения 10-дневного срока по разрешению кризисной ситуации на Украине. Также лидер заявил, что у него ожидаются «некоторые встречи».