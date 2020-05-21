Сенат США одобрил кандидатуру посла в Норвегии на пост главы ВМС

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Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру американского посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на пост главы Военно-морских сил страны.

Контр-адмирал в отставке станет четвёртым за последние полгода руководителем ВМС США, отмечает Deccan Herald. Сам Брейтуэйт ранее заявлял, что готов к трудностям, и выражал обеспокоенность проблемами в Военно-морских силах, которые, по его словам, связаны с провалами руководства.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года министр обороны США Марк Эспер отправил в отставку главу ВМС Ричарда Спенсера. Решение было принято на фоне дела спецназовца Эдварда Галлахера, который обвинялся в убийстве пленного и стрельбе по гражданским лицам во время службы в иракском Мосуле.

Глава Пентагона узнал, что Спенсер тайно обращался к сотрудникам администрации президента США, предлагая не вмешиваться в дело против Галлахера. Исполняющим обязанности главы ВМС Соединённых Штатов был назначен Томас Модли. Он подал в отставку после скандала вокруг увольнения капитана авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье. На место Модли был поставлен Джеймс Макферсон, занимавший пост заместителя министра сухопутных войск.