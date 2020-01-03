https://static.news.ru/photo/bfd71644-2e76-11ea-a647-fa163e074e61_660.jpg Фото: Babak Jeddi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенат США в ближайшее время рассмотрит проект резолюции о том, чтобы не дать Трампу воевать с Ираном без согласия конгресса. Инициатором проекта выступил сенатор-демократ Тим Кейн, который крайне обеспокоен создавшейся обстановкой.

Кейн пояснил, что давно следит за Трампом, который уже как несколько лет мг начать войну с Ираном. Теперь наступил момент , когда президента нужно остановить и не дать втянуть военных в новые неприятности.

Теперь мы достигли точки, когда конгресс должен вмешаться, прежде чем Трамп придумает еще большие неприятности для наших военных, — цитирует Кейна The Hill.

Если инициатива будет одобрена, Трамп в течение 30 дней будет обязан отозвать американские войска из Ирана. Сенатор уверен, что это поможет избавить страну и военных от очередной и ненужной войны на Ближнем Востоке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп объяснил убийство Сулеймани желанием прекратить войну с Ираном. Убийство генерала вовсе не означает развязывание войны, пояснил Трамп.