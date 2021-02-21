Семья замёрзшего в Техасе мальчика подала иск на сумму в $100 млн

https://static.news.ru/photo/285aaeb0-74c6-11eb-b701-96000091f725_660.jpg Техас Фото: ryb.ru

Иск к энергорегулятору штата Техас и местному подразделению энергетической компании Entergy Corporation подала семья погибшего от холода 11-летнего ребёнка. Сумма иска составляет 100 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал АВС News.

Предполагается, что 11-летний Кристиан Павон Пинеда погиб во вторник в результате переохлаждения, когда в доме было отключено электричество и пропало отопление. Официальная причина смерти ребёнка пока не установлена, однако родственники уже подали иск против Совета по проблемам надёжности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) и местной энергокомпании Entergy.

Семья требует 100 миллионов долларов США за «непреднамеренное убийство».

В иске говорится, в частности, что ERCOT и Entergy знали об «ужасной» погоде из прогнозов и о том, что система не испытывала подобной нагрузки более чем 10 лет, они не предприняли никаких действий, которые могли бы предотвратить кризис.

Также семья погибшего ребёнка отмечает, что ERCOT не проинформировала жителей заранее об отключении электричества и многие не смогли подготовиться к отсутствию электричества или просто уехать из дома.

Энергетическая компания, по информации телеканала АВС, выразила свои соболезнования, а Совет заявил, что «мысленно со всеми жителями Техаса, кто страдает и пострадал на прошлой неделе».

При этом в ERCOT указали, что экстренное отключение электричества началось 15 февраля, когда температура в штате опустилась ниже нулевых отметок из-за снежной бури. Такие меры, по утверждению Совета, были приняты, дабы избежать отключений в масштабах штата.

В результате непогоды в Техасе произошли массовые отключения электричества и воды, появились перебои с продуктами, выросли цены на бензин. Погибли десятки жителей штата, более 4 миллионов остались без электроэнергии.

Президент США Байден направил в Техас еду, воду, 60 генераторов и одеяла, а также санкционировал введение ЧП в нескольких штатах. Об этом писал NEWS.ru.