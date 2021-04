Секс во время прыжка с парашютом привёл американцев в больницу

https://static.news.ru/photo/2f4efdd8-9484-11eb-a767-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Пара влюблённых американцев занялась сексом во время прыжка с парашютом. Мужчину в итоге пришлось госпитализировать.

Уильям и Лесли, называющие себя «адреналиновыми наркоманами», пришли на шоу Sex Sent Me to ER и рассказали о своём опыте любви в полёте. Они вместе уже больше года. За это время, судя по всему, им стало скучно заниматься сексом в обыденном смысле этого слова, и граждане США решили освежить ощущения и попробовать нечто новое. Идея сделать это во время прыжка с парашютом им показалась удачной.

Девушка отметила (именно она была инициатором), что они оба были в мешковатых шортах. Поэтому, решила американка, в процессе проблем возникнуть не должно. Но влюблённые так увлеклись друг другом, что забыли на нужной высоте раскрыть парашют. В один момент Уильям осознал, что близость у него происходит, конечно, с Лесли, однако земля тоже уже недалеко. Далее он поступил как джентльмен, сначала раскрыв парашют своей дамы, а потом уже собственный. Но парашют мужчины в ходе раскрытия сильно ударил его по лицу.

Лесли, увидев возлюбленного на земле, подумала, что он мёртв. Экстремала отвезли в больницу. Там ему сообщили, что он отделался переломом носа и ушибом паха. Его девушка не пострадала, пишет The Sun.

