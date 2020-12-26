Санта-Клаусу выдали разрешение на коммерческие полёты к МКС

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) традиционно предоставило Санта-Клаусу и его саням лицензию по доставке подарков по воздуху между штатами. Однако в 2020 году ему разрешили доставлять грузы и на Международную космическую станцию.

Лицензия выдана на космический корабль «Звёздные сани 1», которая будет доставлена на МКС при помощи ракеты «Рудольф».

Посмотрим правде в глаза, 2020 год был трудным, и нам бы не помешало праздничное настроение, которое может доставить только Санта, — отметил администратор FAA Стив Диксон.

В ведомстве уточнили, что в этом году помимо подарков Санта-Клаус положил в свои сани вакцины от COVID-19, чтобы передать их тем, кому они необходимы. Также он не забудет надеть маску в пример всем, кто путешествует по воздух в период пандемии.

FAA также попросило не запускать высоко дроны или лазеры, чтобы не ослеплять оленей.

Проследить за полётом Санта-Клауса можно на сайте командования американской воздушно-космической обороны. Для этого используются 47 радаров на территории Соединённых Штатов и Канады, реагирующих на излучение красного носа оленя Рудольфа, передаёт ОТР.

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