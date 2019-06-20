https://static.news.ru/photo/c2659e26-93da-11e9-9c5a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com

Федеральное управление гражданской авиации США издало экстренный указ, запрещающий авиаперевозчикам полёты над Ормузским проливом и Оманским заливом.

Сообщается, что ближайший пассажирский самолёт пролетал в 72 км от беспилотника Global Hawk в момент его столкновения с иранской ракетой. Кроме него в этом районе находилось ещё несколько гражданских воздушных судов. Ранее компания United Airlines заявляла, что отменила перелёты из Нюарка в Мумбаи над Ираном, сообщает ТАСС .

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию со сбитым беспилотником ВМС страны системами ПВО иранского Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР). В своём Twitter он написал, что Иран «сделал большую ошибку», писал News.ru ранее.