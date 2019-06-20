Федеральное управление гражданской авиации США издало экстренный указ, запрещающий авиаперевозчикам полёты над Ормузским проливом и Оманским заливом.
Сообщается, что ближайший пассажирский самолёт пролетал в 72 км от беспилотника Global Hawk в момент его столкновения с иранской ракетой. Кроме него в этом районе находилось ещё несколько гражданских воздушных судов. Ранее компания United Airlines заявляла, что отменила перелёты из Нюарка в Мумбаи над Ираном, сообщает
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию со сбитым беспилотником ВМС страны системами ПВО иранского Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР). В своём Twitter он написал, что Иран «сделал большую ошибку», писал News.ru ранее.