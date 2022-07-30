Самолет Пелоси пропал с радаров после приземления в Гонолулу Самолет направляющейся в Азию Пелоси пропал с онлайн-радаров после приземления в Гонолулу

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Самолет ВВС США Boeing C-40С, на котором спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в азиатское турне, пропал с радаров по прибытии в аэропорт Гонолулу, штат Гавайи, о чем свидетельствуют данные, полученные с онлайн-сервиса по отслеживанию авиарейсов FlightRadar. Портал также не предлагает данные об уже совершенной части полета.

Boeing C-40С не появляется на радарах с 15:30 по московскому времени. С американской стороны пока не последовало комментариев по поводу данной ситуации.

Рейс пропал с радаров одновременно с появившимся в СМИ сообщением о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив в 120 км от Тайваня. Также несколько китайских СМИ утверждают, что власти КНР перебросили в провинцию Фуцзянь реактивную систему залпового огня PHL-16 с дальностью стрельбы до 220 км.

30 июля самолет с Пелоси на борту покинул американскую авиабазу и отправился в турне по Азии. Пелоси должна посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, не исключено, что спикер палаты представителей США нанесет визит и на Тайвань. При этом официального подтверждения поездки политика в Тайбэй пока нет. Вашингтон возлагает ответственность за поездку на Пелоси, а Пекин предупреждает о рисках в случае поездки и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить визита чиновницы. Издание Global Times ранее отметило, что визит американского представителя на Тайвань грозит стать поводом для большой войны.