«С Байденом не считаются»: эксперт оценил слова Пескова о новых санкциях

В последнее время создаётся впечатление, что в США не очень считаются с американским президентом Джо Байденом. В частности, учитывая его состояние здоровья. Так, рассуждая о словах пресс-секретаря национального лидера России Дмитрия Пескова, в разговоре с NEWS.ru сказал заведующий кафедрой Американских исследований факультета международных отношений СПБГУ доктор исторических наук Борис Ширяев.

Представитель Кремля заметил, что ряд анонсированных США новых санкций в отношении России являются кодифицированными. По его мнению, их применение уже не зависит от Байдена.

Эксперт, комментируя высказывания Пескова, подчеркнул, что с Байденом, видимо, не очень считаются в США.

Бывший американский лидер Дональд Трамп, конечно, был взбалмошным, однако он человек сильный. А Байден, как мне кажется, не имеет способности крепко держать свою власть. Многие в администрации, как мне мыслится, ждут его последних дней, чтобы главой Белого дома стала Камала Харрис — действующий вице-президент. Она уж точно будет гасить. Для нас уж лучше пусть будет Байден, чем эта дама, — подчеркнул Ширяев.

Также эксперт ответил на вопрос, значит ли определение санкций как чего-то «кодифицированного», что ограничительные меры будут вводиться против Москвы вне зависимости от того, кто стоит у власти в Штатах.

Ну да, это надолго. Санкции будут вводить более жёсткие или менее жёсткие, но нам в любом случае надо к этому привыкать и приспосабливаться, развивая собственный потенциал. Как гласила древняя римская пословица: «Хочешь мира — готовься к войне», — добавил доктор наук.

Ранее Песков сообщил, что Кремль пока не видит повода для исключения США из списка недружественных стран. Необходимо дождаться имплементации решений президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по итогам саммита в Женеве. Обе стороны неоднократно утверждали о желании добиться предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях.