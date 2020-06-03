Русскоязычные жители Бруклина создают патрули для защиты от мародёров

https://static.news.ru/photo/96f5f760-a5f2-11ea-b752-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Русскоязычная община Бруклина формирует патрули для защиты от действий провокаторов и мародёров, которые скрываются под видом протестующих в Нью-Йорке. Формирование народных дружин началось после появления листовок, расклеенных на домах владельцев бизнеса с советами «уезжать из этого района» города, если они «недостаточно поддерживают чёрных».

За ночь на призыв соорганизоваться для защиты откликнулось больше 500 человек. Об этом рассказал один из авторов инициативы Исаак Болтянский, сообщает РИА Новости.

У нас все, кто хотят держаться вместе и не допустить, чтобы такие вещи происходили в нашей части Бруклина. Мы вообще не хотим, чтобы такие вещи происходили где бы то ни было, — отметил активист.

Он добавил, что патрулирование в районе уже началось, участники группы также ищут схроны предметов, которые могут быть использованы со злым умыслом. Так, уже найден тайник с камнями и коктейлями Молотова.

Наше единственное оружие — наши телефоны, мы вызываем полицию, если видим что-то подозрительное. Но если вдруг случится, что полиция не сможет нас защитить, люди готовы защитить себя, свою семью, свой бизнес, свою жизнь, — уточнил Болтянский.

Активист отметил, что власти города и штата призывают полицию к максимальной сдержанности. По его мнению, это неприемлемо, поскольку мародёры уже дали понять, что для них участие в протестах сводится к наживе.

Болтянский также пообещал, что если власти не дадут больше свободы действий полиции, то с их стороны может последовать обращение даже к президенту Трампу о помощи со стороны армии.

Вы видели снимки из Манхэттена, из Бронкса? Это вообще война какая-то. Нам звонят люди — старики, молодые, мамы — они боятся. Мы пытаемся их успокоить. И мы говорим: здесь мы такого не допустим, — уверил Болтянский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подступы к Белому дому в Вашингтоне отгородили тяжёлой техникой. В частности, военные грузовики перекрыли улицу, которая выходит в сквер Лафайет, где уже проходили беспорядки. Тут же расположились солдаты со щитами военной полиции. Военнослужащие не отвечают на просьбы протестующих американцев поговорить с ними. Толпа скандирует лозунги, главным из которых является «К чёрту комендантский час!».