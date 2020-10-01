Русские жители Нью-Йорка пожаловались на этническую дискриминацию

https://static.news.ru/photo/64fcf1e2-046a-11eb-bf4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Конгресс русских американцев (CRA) расценил один из баннеров, вывешенных в Нью-Йорке, как пример этнической дискриминации и потребовал от разместившей его компании убрать провокационные надписи, заявила глава организации Наталья Сабельник.

Речь идёт о рекламном предвыборном плакате на здании компании Manhattan Mini Storage. На баннере написано «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». Сабельник заявила, что CRA считает это намёком на якобы имевшее место российское вмешательство в американские выборы, передает РИА Новости.

Содержимое плаката, по её словам, является дискриминацией по этническому признаку, затрагивающей русских жителей Нью-Йорка. В компанию Manhattan Mini Storage было направлено соответствующее письмо.

Я уверена, что сначала они проконсультируются со своим адвокатом, — сказала Сабельник, пояснив, что не ожидает скорой реакции на претензию со стороны CRA.

Как сообщал NEWS.ru, русские эмигранты в США и ранее проявляли активность в защите своих интересов от современной американской реальности. Так, в июне группа выходцев из России двое суток с оружием защищала ресторан русской кухни Pushkin от погромщиков и мародёров в городе Сан-Диего.