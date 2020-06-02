Русские эмигранты с оружием вышли на защиту ресторана в Сан-Диего

https://static.news.ru/photo/f3cca4fc-a4cb-11ea-a491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/ТАСС

Группа выходцев из России двое суток с оружием защищала ресторан русской кухни Pushkin от погромщиков и мародёров в американском городе Сан-Диего.

Владелец Айк Газарян перебрался в Соединённые Штаты в 1998 году, основал бизнес, стал сторонником Республиканской партии. В конце мая, когда протесты против полицейского насилия в США превратились в массовые беспорядки, Газарян попросил своих друзей-эмигрантов выйти на защиту заведения.

Всего приехали 12 человек, все с оружием — пистолетами и ружьями. Оно у них легально, обращаться с ним мы умеем. Ходить с оружием по улице мы не можем, но в собственном помещении для самообороны, конечно, мы имеем право его использовать, — отметил ресторатор в комментарии РИА Новости.

По словам Газаряна, он призвал товарищей не реагировать на провокации демонстрантов, многие из которых «вооружены камнями, бутылками и коктейлями Молотова», пишут «Вести.ru».

Как писал NEWS.ru, в конце мая чернокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих, когда полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека. После смерти мужчины в США начались массовые акции против полицейского произвола. В нескольких крупных городах они переросли в погромы с поджогами и мародёрством. Президент Дональд Трамп призвал власти штатов действовать решительно и с помощью нацгвардии подавить беспорядки.