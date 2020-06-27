Россиянин в суде США признал вину в киберпреступлениях

https://static.news.ru/photo/50d80216-b806-11ea-8b5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Россиянин Сергей Медведев, известный как Stells, Segmed или Serjbear, признал себя виновным в причастности к киберпреступлениям перед судьей окружного суда США Джеймсом Мэханом в Неваде (США).

По данным американского ведомства, 33-летний Медведев состоял в организации Infraud, которая занималась приобретением, продажей и распространением похищенных личных данных, информацией со скомпрометированных банковских карт, персональной информации, банковских и финансовых данных, вредоносных компьютерных программ, сообщается на сайте Минюста.

Уточняется, что Infraud была создана в октябре 2010 года 34-летним Святославом Бондаренко из Украины, также известным как Obnon, Rector или Helkern. В марте 2017 года было зарегистрировано 10901 членов организации Infraud. Слоган преступного объединения — In Fraud We Trust («В мошенничество мы верим»).

В течение своей семилетней истории Infraud нанесла примерно $2,2 млрд в виде предполагаемых убытков и более $568 млн в качестве фактических убытков широкому кругу финансовых учреждений, торговцев и частных лиц и продолжала бы делать это, если бы это было оставлено без внимания, — подчеркивает Минюст.

Медведев был задержан в Таиланде по подозрению в причастности к международной хакерской сети в феврале 2018 года. Соответствующую информацию о нём полиция королевства получила от коллег из американского ФБР. Сообщалось, что 36 человек обвинены в причастности к деятельности Infraud, арестованы 13 человек, входивших в организацию. Они оказались гражданами США, Австралии, Великобритании, Франции, Итапии, Косово и Сербии.

Как писал NEWS.ru ранее, суд вашингтонского пригорода Александрия вынес приговор гражданину России Алексею Буркову по делу о хакерской деятельности. Вердикт огласил рассматривающий дело Буркова судья Томас Эллис.