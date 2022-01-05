Россиянин Клюшин заявил о своей невиновности по всем пунктам

Россиянин Владислав Клюшин, обвиняемый в США в киберпреступлениях, заявил, что считает себя не виновным ни по одному из пунктов обвинения, которые предъявляются ему американскими властями. Заседание суда проходило в Бостоне, штат Массачусетс, передаёт ТАСС.

Судья Мариан Боулер зачитала россиянину все пункты обвинения.

Невиновен, — заявил Клюшин по каждому из пунктов.

Россиянину предъявили обвинения по четырём пунктам. В их числе преступный сговор, осуществление незаконного доступа к компьютерам и мошенничество с применением электронных средств. По сумме всех обвинений наказание россиянина может составить до 50 лет тюремного заключения и штраф порядка $6 млн.

В освобождении под залог россиянину было отказано, так как суд не исключил вероятность побега. Клюшин оставлен под стражей.

Россиянина Владислава Клюшина задержали 21 марта 2021 года в Швейцарии, куда он прибыл на отдых с семьёй. Федеральное управление юстиции страны приняло запрос США на экстрадицию к исполнению. Клюшин попытался обжаловать решение, однако ему было в этом отказано, и 18 декабря россиянина экстрадировали в США.

Клюшин обвиняется в причастности к хакерским атакам против американских компаний и проведении финансовых операций на основании похищенной персональной информации.

Ранее в посольстве РФ заявили, что выдача Швейцарией США российского бизнесмена Владислава Клюшина стала очередным эпизодом «охоты» Вашингтона на граждан РФ в третьих странах.