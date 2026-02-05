Зимняя Олимпиада — 2026
Историк объяснила, какую стратегию управления выбрал Трамп

Историк Цветкова: на действия Трампа необходимо смотреть через призму XIX века

Действия главы Белого дома Дональда Трампа необходимо оценивать через призму XIX века, абстрагируясь от Ялтинско-Потсдамской системы и продвижения либеральных ценностей, рассказала РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени академика Г. А. Арбатова Наталья Цветкова. Она отметила, что такая стратегия во внешней политике страны свойственна тому времени.

Достаточно вспомнить свержение правительства Мохаммеда Мосаддыка в Иране в 1953 году, устранение Сальвадора Альенде в Чили в 1973 году или поддержку смены режимов в Гватемале и Конго. В ряде случаев речь шла и о физической ликвидации лидеров или попытках их устранения, как, например, в отношении Фиделя Кастро, — рассказала Цветкова.

Специалист подчеркнула, что устранение лидеров режимов, не отвечающих требованиям США, всегда было частью внешней политики страны. По ее словам, Трамп мыслит «старыми» категориями.

Ранее политолог Андрей Кортунов рассказал, что Иран согласится на переговоры с США, если Штаты выразят готовность пойти на компромиссы. В противном случае, если диалог между странами начнется, он не приведет ни к каким результатам.

