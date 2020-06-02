Россия призвала США обеспечить безопасность прессы на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/edd92c5a-a502-11ea-87b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский МИД потребовал от руководства США обеспечить безопасность журналистов на акциях протеста, начавшихся в американских городах после убийства полицейскими темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Требуем от американских властей незамедлительно принять меры по недопущению того, чтобы журналисты становились объектами полицейского произвола. С тревогой констатируем, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днём, — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

По информации издания, 1 июня на акции протеста у Белого дома пострадала продюсер российского агентства Sputnik Николь Руссел. Журналистка попала под резиновые пули, использованные полицией против демонстрантов.

Ранее журналист РИА Новости Михаил Тургиев пострадал от распыления полицией перцового газа — об этом случае упомянуто в заявлении ОБСЕ с требованием обезопасить работу прессы в Соединённых Штатах.

Как писал NEWS.ru, афроамериканец Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих, когда мужчину задержали по подозрению в использовании фальшивого чека. После его смерти начались массовые акции против полицейского произвола. В нескольких крупных городах США они переросли в погромы с поджогами и мародёрством.